Gazeta Wyborcza: Россия получит монопольное право на Северный поток — 2 при морозах в ЕС

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование "Северного потока — 2", если в Европу придут морозы, написал в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.
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