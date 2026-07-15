БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 606 подписчиков

Киев в ожидании адского удара. Почему облажалась американская разведка

Киев в ожидании адского удара. Почему облажалась американская разведка

Бандеровцы упрекают ЦРУ и АНБ в плохой работе на Зеленского Радомир Маркуш Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса «Массированный удар по Украине в течение 72 часов», предсказанный разведкой США, не состоялся, что бросает черную тень на так называемые предупреждения американцев, якобы основанные на «утечках из российской армии».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Ха-ха! В ожидании &quot;адского удара&quot; приехала уСрула ляйн со своей челядью.
Ответить
3 н.