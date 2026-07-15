Бандеровцы упрекают ЦРУ и АНБ в плохой работе на Зеленского Радомир Маркуш Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса «Массированный удар по Украине в течение 72 часов», предсказанный разведкой США, не состоялся, что бросает черную тень на так называемые предупреждения американцев, якобы основанные на «утечках из российской армии».
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