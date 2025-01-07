Депутата Рады отстранили от эфира в Турции из-за футболки, оскорбляющей Путина

Турецкий телеканал TRT World запретил нардепу Верховной рады Алексею Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступать в прямом эфире из-за футболки, на который были написаны оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии