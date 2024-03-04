В Сети опубликовали график бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства (фото)

Жители города смогут бесплатно привить четвероногих друзей против смертельно опасной болезни. Ветеринарные специалисты ОГБУВ «Госветслужба» планируют проведение бесплатной вакцинации домашних животных (собак, кошек) против бешенства.
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