Росший в СССР не пройдет: угадайте «Бобик в гостях у Барбоса», «Простоквашино» и другие советские мультфильмы из детства с голосом Олега Табакова

Этот красивый и ностальгический тест — наш вам подарок в день рождения с самого детства обожаемого вами киноартиста! фото: мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса» (1977)Сегодня Олегу Табакову могло бы исполниться 89 лет.