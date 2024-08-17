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Росший в СССР не пройдет: угадайте «Бобик в гостях у Барбоса», «Простоквашино» и другие советские мультфильмы из детства с голосом Олега Табакова

Росший в СССР не пройдет: угадайте «Бобик в гостях у Барбоса», «Простоквашино» и другие советские мультфильмы из детства с голосом Олега Табакова

Этот красивый и ностальгический тест — наш вам подарок в день рождения с самого детства обожаемого вами киноартиста! фото: мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса» (1977)Сегодня Олегу Табакову могло бы исполниться 89 лет.

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