Каникулы с пользой. После дисциплины учебной – испытать трудовую

В Салехардском центре молодёжи дали старт традиционному сезону «Трудовое лето – 2024». «Наша программа направлена на то, чтобы научить детей трудиться и познакомить их с возможностями центра занятости, куда можно обратиться для поиска работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии