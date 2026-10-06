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Газета «Культура»

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«Я русский борец. Им и останусь»: прохвоста Рауля Буше Поддубный трепал как куклу

«Я русский борец. Им и останусь»: прохвоста Рауля Буше Поддубный трепал как куклу

155 лет назад, 26 сентября (8 октября) 1871 года родился Иван Поддубный. Этот русский атлет — фигура почти былинная.

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