«Я русский борец. Им и останусь»: прохвоста Рауля Буше Поддубный трепал как куклу

155 лет назад, 26 сентября (8 октября) 1871 года родился Иван Поддубный. Этот русский атлет — фигура почти былинная.
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