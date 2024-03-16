Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера

На выборах президента Российской Федерации проголосовала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Свое избирательное право руководитель комиссии реализовала на участке в Подмосковье — в Павловской Слободе.
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