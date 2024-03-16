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Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера

Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера

На выборах президента Российской Федерации проголосовала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Свое избирательное право руководитель комиссии реализовала на участке в Подмосковье — в Павловской Слободе.

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