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Порядок, государство

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Ученый заявил об НЛО вокруг Луны на кадрах NASA

Москва, 23 июля. Некоторые сторонники теорий о внеземной жизни предположили, что астронавты NASA могли столкнуться с неизвестными объектами во время лунных миссий «Аполлон», а часть информации якобы скрывалась от общественности десятилетиями.

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