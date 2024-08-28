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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Казан» батальоны хәрбиләре активистларга медикаментлар өчен рәхмәт белдерде

291 нче полкның «Казан» танк батальоны сугышчылары һәм Җәмилә хәрби кушаматлы медицина пункты начальнигы Казан активистларына беренче ашыгыч ярдәм өчен медикаментлар һәм күчмә мич китерүләре өчен рәхмәт белдерде.

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