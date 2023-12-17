Глава Дагестана высказался о возобновлении рейсов из Тель-Авива

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на вопрос о возобновлении рейсов из Тель-Авива в Махачкалу. В конце октября авиакомпания Red Wings отменила рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков в аэропорту Махачкалы.
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