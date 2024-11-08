Начальник УМВД России по Хабаровскому краю принял участие в церемонии возложения цветов

В День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации руководство УМВД России по Хабаровскому краю и родственники погибших сотрудников милиции и полиции возложили алые гвоздики у мемориала «Аллея памяти», расположенной на территории Дальневосточного юридического института МВД России имени И.