ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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В шоке от родственников мужа...

В шоке от родственников мужа...

Я замужем, и в последнее время родственники мужа вызывают у меня отвращение. На первый взгляд они кажутся приятными и адекватными людьми.

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Комментарии
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В
Воробей
Муж определённо неадекватно ведёт себя. Что не удивительно, учитывая дисфункциональную семью, в которой воспитывался. И шансы на то, что он сможет измениться к лучшему проблематичны, мягко говоря. Развод видится уместным выходом из заколдованного круга.
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