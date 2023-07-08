Я замужем, и в последнее время родственники мужа вызывают у меня отвращение. На первый взгляд они кажутся приятными и адекватными людьми.
В шоке от родственников мужа...
Комментарии
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В
Воробей
Муж определённо неадекватно ведёт себя. Что не удивительно, учитывая дисфункциональную семью, в которой воспитывался. И шансы на то, что он сможет измениться к лучшему проблематичны, мягко говоря. Развод видится уместным выходом из заколдованного круга.
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