Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra получили первую новую прошивку после выхода One UI 9.0

Samsung залатала 62 дыры в безопасности Android Samsung начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для флагманских смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.
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