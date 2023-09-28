NYPost: «Мертвый» российский адмирал говорит, что «жизнь продолжается»

Россия представила новое видео, показывающее интервью с вполне живым командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым — через несколько дней после того, как украинский спецназ заявил, что он погиб в результате ракетного удара.
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