Калининград готов дать Польше скидку на кирпичи для строительства стены на границе с Россией

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил со скидкой продавать Польше стройматериалы, которые требуются Варшаве для возведения стены на границе с Россией.
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