Соединенные Штаты являются «империей лжи» в прямом смысле этого определения: так в китайском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад госдепа США, в котором утверждается, что КНР якобы выделяет миллиарды долларов на распространение дезинформации по миру.