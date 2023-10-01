Соединенные Штаты являются «империей лжи» в прямом смысле этого определения: так в китайском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад госдепа США, в котором утверждается, что КНР якобы выделяет миллиарды долларов на распространение дезинформации по миру.
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