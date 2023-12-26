За какой день отдыхает Россия 31 декабря 2023 года Ирина ОрлонскаяЗаканчивается 2023 год. Россияне уже планируют, как провести новогодние каникулы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские войска активно двигаются к Часову Яру и по пути украинскую мадам «Брошкину» спасли под Крынками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 декабря 2023 года
- «Выйти из Германии»: «Роснефть» рассматривает продажу немецких активов
- Трагедия над Крынками: что известно о гибели военных лётчиков
Свежие комментарии