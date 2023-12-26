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За какой день отдыхает Россия 31 декабря 2023 года

За какой день отдыхает Россия 31 декабря 2023 года

За какой день отдыхает Россия 31 декабря 2023 года Ирина ОрлонскаяЗаканчивается 2023 год. Россияне уже планируют, как провести новогодние каникулы.

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