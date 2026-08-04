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Аргументы недели

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Продажу топлива без ограничений возобновили на АЗС «Газпромнефти» в Петербурге

Продажу топлива без ограничений возобновили на АЗС «Газпромнефти» в Петербурге

Компания «Газпромнефть» сняла ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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