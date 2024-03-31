В 27 лет погиб актер Чэнс Пердомо – он сыграл в сериале “Поколение Ви”; второй сезон задержится из-за смерти актёраСегодня стало известно о том, что 30 марта ушёл из жизни актёр Чэнс Пердомо – на момент гибели ему было всего 27 лет.