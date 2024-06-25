Natalija Osminina

Наконец-то кто-то написал ясную и понятную вещь: "финансирует программу ООН по миграции в Россию из Азии -Великобритания". Задача Лондона поднять спящие ячейки в России, спровоцировав восстания в мусульманских регионах Закавказья, Татарстана и Башкортостана. Одновременно поджечь подбрюшье России - Среднюю Азию и Казахстан, вызвав поток беженцев в Россию по 7.5 тысячам км. границ с Казахстаном, а вместе с ними и засылку террористов. А в это время этот бардак "антивоенного" движения должны были поддержать творческие элиты (которые сейчас купированы в зародыше) и как апогей -военный переворот, что удалось пресечь арестом генералов МО.