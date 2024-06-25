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Вся хронология теракта в Дагестане. Среди ликвидированных террористов опознали воспитанника Нурмагомедова

Вся хронология теракта в Дагестане. Среди ликвидированных террористов опознали воспитанника Нурмагомедова

Вчера ближе к вечеру, после ударов по пляжу Севастополя, исламисты нанесли удар по Дербенту и Махачкале.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Наконец-то кто-то написал ясную и понятную вещь: &quot;финансирует программу ООН по миграции в Россию из Азии -Великобритания&quot;.  Задача Лондона поднять спящие ячейки в России, спровоцировав  восстания в мусульманских регионах Закавказья, Татарстана и Башкортостана. Одновременно  поджечь подбрюшье России - Среднюю Азию и Казахстан, вызвав поток беженцев в Россию по 7.5 тысячам км. границ с Казахстаном, а вместе с ними и засылку террористов. А в это время этот бардак &quot;антивоенного&quot; движения должны были поддержать творческие элиты (которые сейчас купированы в зародыше) и как апогей -военный переворот, что удалось пресечь арестом генералов МО.
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