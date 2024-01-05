Резко сменил стратегию по СВО: хочет ли Байден заставить Украину пойти на мир и отдать территории России Евгения КомароваВ конце прошлого года зарубежное издание POLITICO опубликовало статью, в которой заявило, что администрация президента США Джо Байдена «незаметно» корректирует свой подход в зоне специальной военной операции на Украине.