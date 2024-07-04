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«Икра и шампанское». Во Франции рассказали о «неожиданном подарке» Путину

«Икра и шампанское». Во Франции рассказали о «неожиданном подарке» Путину

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин станет истинным победителем парламентских выборов во Франции и президентских — в США, заявил французский политолог Николя Тензе в интервью L’Express.

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