Все о сексе и отношениях :)Респектабельные муклы Давно не было. А вообще признаки психических заболеваний налицо. Или на лице. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЕРГЕЙ ЛютовСплошное убожище, если не хуже.Алексей ВасМаньяков пугать. Чтобы не приставали к правильным девчонкам.RRosomahaХирурги не спроста предлагают начинать с морщин на лбу, они просто когда первый укол ботокса ставят, вводят иглу чуть чуть глубже, умышленно повреждают отдел мозга отвечающий за мыслительные функции, и всё, пациентка ему верит во всём раскрыв рот, ну и в итоге мы видим то, что видим....ВМВладимир МинаковДвуногие пернатые из отряда качинских ( уткоротых). И ума столько же...Гаражный кооператив ЛАДАНу нахрена это уё....ще в Инете демонстрировать. Здесь ведь детишки копаются. Увидят этих страшилищ, потом ночью, от испуга падать с кроваток будут.Комментировать
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