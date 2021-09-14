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Респектабельные муклы

Респектабельные муклы

Давно не было. А вообще признаки психических заболеваний налицо. Или на лице. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .

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СЕРГЕЙ Лютов
Сплошное убожище, если не хуже.
Алексей Вас
Маньяков пугать. Чтобы не приставали к правильным девчонкам.
Rosomaha
Хирурги не спроста предлагают начинать с морщин на лбу, они просто когда первый укол ботокса ставят, вводят иглу чуть чуть глубже, умышленно повреждают отдел мозга отвечающий за мыслительные функции, и всё, пациентка ему верит во всём раскрыв рот, ну и в итоге мы видим то, что видим....
Владимир Минаков
Двуногие пернатые из отряда качинских ( уткоротых). И ума столько же...
Гаражный кооператив ЛАДА
Ну нахрена это уё....ще в Инете демонстрировать. Здесь ведь детишки копаются. Увидят этих страшилищ, потом ночью, от испуга падать с кроваток будут.

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