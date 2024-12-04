Песков назвал традиционными встречи Путина с крупнейшими в РФ бизнесменами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, встретится ли глава государства Владимир Путин с представителями крупнейшего в стране бизнеса до конца года, словами «такие встречи проходят традиционно».
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