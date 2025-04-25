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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак пропустил 6 шайб после 25 бросков «Сент-Луиса» в 3-м матче серии и был заменен. У него не менее 3 пропущенных голов в 11 из 12 последних матчей в плей-офф

Вратарь «Виннипега» вышел в старте на третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Блюз» (2:7, 2-1).

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