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Холодные оттенки осени: 7 модных маникюрных решений для стильных девушек

Холодные оттенки осени: 7 модных маникюрных решений для стильных девушек

Холодные оттенки осени: 7 модных маникюрных решений для стильных девушек Юлия ПономареваХотя осень не спешит стучаться в двери, многие из нас уже с нетерпением ждут, когда можно будет надеть уютное пальто и взять в руки чашечку горячего кофе.

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