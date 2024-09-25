Холодные оттенки осени: 7 модных маникюрных решений для стильных девушек Юлия ПономареваХотя осень не спешит стучаться в двери, многие из нас уже с нетерпением ждут, когда можно будет надеть уютное пальто и взять в руки чашечку горячего кофе.