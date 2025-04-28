«Овод» выходит на «Орбиту»: длинная рука FPV Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что именно FPV-дроны во многом определяют сейчас характер боевых действий, а также то, как в настоящее время выглядит поле боя на Украине.
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