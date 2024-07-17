Положить деньги на телефон стало сложнее. Теперь начнут требовать паспорт

Теперь чтобы пополнить баланс телефона наличкой, нужно предъявлять паспортВ России предложены поправки в закон «О связи», существенно усложняющие процесс пополнения баланса мобильных телефонов и покупки SIM-карт — предложения разработаны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и в настоящий момент находятся на стадии межведомственного согласования.