Положить деньги на телефон стало сложнее. Теперь начнут требовать паспорт

Теперь чтобы пополнить баланс телефона наличкой, нужно предъявлять паспортВ России предложены поправки в закон «О связи», существенно усложняющие процесс пополнения баланса мобильных телефонов и покупки SIM-карт — предложения разработаны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и в настоящий момент находятся на стадии межведомственного согласования.
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