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Положить деньги на телефон стало сложнее. Теперь начнут требовать паспорт

Положить деньги на телефон стало сложнее. Теперь начнут требовать паспорт

Теперь чтобы пополнить баланс телефона наличкой, нужно предъявлять паспортВ России предложены поправки в закон «О связи»,  существенно усложняющие процесс пополнения баланса мобильных телефонов и покупки SIM-карт — предложения разработаны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и в настоящий момент находятся на стадии межведомственного согласования.

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