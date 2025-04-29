Гастроэнтеролог Белоусов: имбирь может серьезно навредить здоровью

Он способен вызвать диарею и аллергию Корень имбиря имеет огромное значение в фармацевтике, кулинарии и народной медицине, но при избыточном приеме имбирь может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
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