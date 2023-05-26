Военное обозрение

3 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Романова
    Этих блядей надо сажать на колья«Забудьте об оруж...
  • Леонид Ла Рошель
    Да, мы, пшеки, такие - терпеливые - 70 лет ..уй соса.. извиняюсь, ждали и еще 700 подождём.Польский премьер ...
  • Boris Max
    Три страны имеющие ЯО Франция, Великобритания и США.. 2 ракеты на бритов, 2 легушатникам и штук десять для пиндосов. ...Зампред Совбеза Р...

Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело

Немецкий генерал о подготовке боевиков ВСУ: им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело

Инструкторы Вооруженных сил ФРГ, которые занимаются подготовкой украинских военных, утверждают, что им интереснее опыт и методы карателей, чем военное дело.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх