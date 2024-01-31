В РУСАДА ответили, ждёт ли окружение Валиевой проверка

Полномочий организации недостаточно для проведения полноценного расследования. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассказали о возможных проверках окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.
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