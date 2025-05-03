Весенняя охота Павла Гусева в Вологодской области

﻿﻿Майские каникулы у всех разные. Главный редактор «Московского комсомольца» дышит свежим воздухом в окружении водоплавающих птиц Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца» и член объединенной редакции «Охотских ведомостей», охотится на водоплавающую дичь во время весенней охоты в Вологодской области.