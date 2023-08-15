На Алтае приостановили работу лагеря после заражения детей иерсиниозом

На Алтае суд вынес постановление о приостановке на 90 суток деятельности расположенного в Шебалинском районе республики оздоровительного лагеря «Горный Орленок», где в июле произошло массовое заболевание детей иерсиниозом (кишечная инфекция – прим.
На Алтае суд вынес постановление о приостановке на 90 суток деятельности расположенного в Шебалинском районе республики оздоровительного лагеря «Горный Орленок», где в июле произошло массовое заболевание детей иерсиниозом (кишечная инфекция – прим.
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