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Для всей страны. Как в Алтайском крае развивают уникальные производства и создают новые

Для всей страны. Как в Алтайском крае развивают уникальные производства и создают новые

Регион остается единственным производителем авиашин в России, а недавно запустил выпуск каменной ваты Развитию промышленности в Алтайском крае продолжают уделять огромное внимание как региональные, так и федеральные власти.

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