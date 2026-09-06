«Это не отдых, а просто адище!»: русские отдохнувшие в Абхазии, советуют никогда сюда больше не возвращаться.

Последние дни августа. Сухум. Абхазия. Место, которое для многих российских туристов ассоциируется с морем, горами и приятным отдыхом, в этот раз стало декорацией для совершенно другой истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто остановит Тра...
- «Ценный иностранн...
- «Ценный иностранн...
Этот беспредел будет продолжаться до тех пор пока мы не научимся себя уважать!!! Вам говорят,ну нет той Абхазии и не будет ещё лет 50!!!!! Хватит вестись на халяву,пожалейте своих детей!!!
Нехрен к дикарям ездить.
К сожалению не все читают про то что там в Абхазии происходит, а скорее наоборот видят рекламу (Море, пальмы, недорого, кавказское гостеприимство и тп." вот и покупаются на эту туфту, а туроператору по фиг куда путевки продавать, лишь бы платили. У туроператоров все направления хороши, одно прям лучше другого. Даром что в Сомали и Афганистан им просто запрещено туры продавать, а то бы и туда вас не моргнув глазом отправили бы. А че? В Афганистане горы, а в Сомали море-океан.
Всем долб..лобовым посвящается.....Сколько об этом ''гостепреимстве'' написано, сказано и доказано, ан нет так и прутся, может мозахисты или имбецилы...
Интересные жалобы. Туристов никого не жаль. Зачем поехали?!
Был в командировке в Сухуми в 1986. Траванулся в кафе у монастыря и пещер так, что лежал впокат три дня. А знает ли кто, что Сухум не имеет очистных сооружений и сливает все отходы в море по длинному трубопровод.
Это у них издавна
Мы сами это сделали. Если в начале, после обретения Абхазии независимости, туристов из РФ встречали как родных братьев, то теперь это по сути единственный доход в виде дойных коров. При менталитете "не хочу работать", электричество и так на халяву, структура государства это семейное построение клана мы получили, то что получили. Остановили авто с Российским триколором, 90% должны выдать билет за проезд местному блюстителю закона. Причина найдется. Фрукты на развалах для туристов в разы дороже чем скромных уголках для своих. Знал водителя, который работает в РФ. Постоянно стрелял сигареты. Свои купить, а зачем. Если ему требовались новые штаны, клянчил у всех, что бы ему купили. Как то притащил б/у одежду сына. Из которой он вырос. Это была такая обида. Вещи не из магазина и без дорогих лэблов. Ребята потом рассказали что этот мешок с вещами выкинул в ближайшую помойку. Даже в контейнер не закинул. При этом всем предлагал поехать, отдохнуть к себе. Ценник выставлял как 5 звездочкой отель, а по факту это мазанка с сетчатой кроватью и не работающем кондиционером. В место душа шланг на улице, сортир общий, выгребной с сливом в море.... Один из наших сотрудников повелся. В результате и неделю не смог прожить там с детьми. Более того, частой практикой стало нашкодничить в Сочи и максимально быстро свалить на родину, стало частой практикой.... Хотя в Абхазии есть очень хорошие люди! Но это кому уже к 50-ти.
Нахрен вы туда едете? Пусть варятся в собственном соку.