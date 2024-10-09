Учёные обнаружили самую большую пару плазменных струй, когда-либо наблюдавшихся из сверхмассивной черной дыры

Международная группа астрономов использовала радиотелескоп Metrewave GMRT Национального центра радиоастрофизики (NCRA), чтобы обнаружить крупнейшую пару плазменных джетов, когда-либо наблюдавшихся из сверхмассивной чёрной дыры, охватывающую размер в 23 миллиона световых лет от начала до конца.