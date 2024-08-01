Большое обновление Telegram: встроенный браузер с вкладками, мини-магазин приложений, и не только

Команда популярного мессенджера Telegram выпустила большое обновление сервиса и клиентов. Апдейт приносит Telegram-браузер с поддержкой нескольких вкладок, мини-магазин приложений, новый тип мини-приложений, возможность дарить звёзды друзьям — и многое другое.
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