Equinor обнаружила новое месторождение газа в Норвежском море Норвежская энергетическая компания Equinor сообщила об открытии нового газового месторождения в Норвежском море.
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Equinor обнаружила новое месторождение газа в Норвежском море Норвежская энергетическая компания Equinor сообщила об открытии нового газового месторождения в Норвежском море.
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