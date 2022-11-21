Росатом покажет замкнутый ядерный цикл

Полная демонстрация замкнутого ядерного топливного цикла состоится в 2029 году на площадке под Томском, заявил директор по управлению жизненным циклом ядерного топлива Росатома Владислав Корогодин 21 ноября на форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи.