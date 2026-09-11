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Новости Липецка

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В Липецкой области водителя школьного автобуса наказали за причинение тяжкого вреда ребенку

В Липецкой области водителя школьного автобуса наказали за причинение тяжкого вреда ребенку

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке. Водитель автобуса проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем ВАЗ, в результате чего 13-летний пассажир получил тяжелые травмы.

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