Фондовый рынок Тайваня взял по максимуму от бума ИИ

Биржевой индекс Тайваня оказался в фокусе мировых инвесторов с момента первых инвестиций в тему ИИ. Сейчас рост акций в ожидании взрывного развития нейросетей, уже называют бумом, поднявших тайваньский Taiex на самую высокую отметку в истории торгов.
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