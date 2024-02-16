Фондовый рынок Тайваня взял по максимуму от бума ИИ

Биржевой индекс Тайваня оказался в фокусе мировых инвесторов с момента первых инвестиций в тему ИИ. Сейчас рост акций в ожидании взрывного развития нейросетей, уже называют бумом, поднявших тайваньский Taiex на самую высокую отметку в истории торгов.