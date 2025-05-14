Вице-премьер Трутнев предложил вернуться к разработке самолета для регионов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что за последние 12 лет было потрачено немало ресурсов на разработку нового самолета, однако реального результата достичь не удалось.
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