Судно подверглось нападению у берегов Йемена. Центр координации морской торговли ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о неизвестном нападении на судно в 170 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден.
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