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Он вошел в историю Америки, а ведь был обычным точильщиком и массажистом! История Рогатина

Он вошел в историю Америки, а ведь был обычным точильщиком и массажистом! История Рогатина

Уникальная ситуация.Хоккей серьезно эволюционирует в плане профессионализма. Новое поколение хоккеистов не употребляет алкоголь и тратит деньги не на бары или казино, а на личных нутрициологов.

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