День кошки в Японии и карнавал в Италии: какие еще сегодня, 22 февраля 2024 года, праздники отмечаются в мире и России Татьяна Орлонская Вот наступил еще один день февраля, а на календаре указан четверг, 22-е число.
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