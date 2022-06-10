"Вот и до нас из Москвы дошло": новая торговая точка открылась во Владивостоке

"Вот и до нас из Москвы дошло": новая торговая точка открылась во Владивостоке

В Telegram-канале Vtoryak.vdk (12+) жители Владивостока бурно обсуждают открытие новой торговой точки в оживленном районе города.

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