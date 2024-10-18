В Казани изменился режим работы ГАИ в связи с саммитом БРИКС

В Казани с 17 по 28 октября временно изменится график работы ГАИ из-за саммита БРИКС. С 17 по 28 октября прием граждан в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на проспекте Победы, 214, не будет проводиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии