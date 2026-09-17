Реконструированный стационар «РЖД-Медицина» снова начинает работать в Первомайке

Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Андрей Травников и сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий посетили стационар №2 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина Новосибирск» после реконструкции.
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