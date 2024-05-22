Скончалась вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова. О кончине члена Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России сообщает пресс-служба объединения.
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